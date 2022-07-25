25 Temmuz 2022, Pazartesi
Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya Belgeseli | İstanbul Valiliği paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı. Belgeselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi. İşte 13 dakikalık tarihi gerçekleri anlatan önemli yapım...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 01:42
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