Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya Belgeseli | İstanbul Valiliği paylaştı

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.