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Gaziantep'te şehidin hatırasına çirkin saldırı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şehit polis memuru Ömer Akcan'ın adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 14:49
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Gaziantep'te şehidin hatırasına çirkin saldırı

İlçeye bağlı Arpalı Mahallesi'nde şehit Akcan'ın hayratına yaptırılan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

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Gaziantep'te şehidin hatırasına çirkin saldırı

Bunun üzerine soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Gaziantep'te şehidin hatırasına çirkin saldırı

Öte yandan, çeşmenin yapıldığı mahallede yaşayan bir kişinin, söz konusu çeşmeye su bağlantısı yapıldığında kendi evine gelen suyun azalacağını öne sürerek yapılmasını istemediği iddia edildi.

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Gaziantep'te şehidin hatırasına çirkin saldırı

Kaynak:AA

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Gaziantep'te şehidin hatırasına çirkin saldırı