BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?

BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM salı günü indirimlerinde gıda ürünleri yer alıyor. Atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de kataloğa damga vuracak ürünler arasında. BİM 7 Temmuz kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM 7 Temmuz kataloğunda neler var? Salı günü indirimleri ile müşterileri neler bekliyor? İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL