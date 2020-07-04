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BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?

BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM salı günü indirimlerinde gıda ürünleri yer alıyor. Atıştırmalık ürünlerin yanı sıra meşrubat ürünleri de kataloğa damga vuracak ürünler arasında. BİM 7 Temmuz kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM 7 Temmuz kataloğunda neler var? Salı günü indirimleri ile müşterileri neler bekliyor? İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 17:46
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BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?

BİM 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Tereyağı, kurabiye, bitki çayı, Türk kahvesi, ballı hardallı mısır cipsi, kremalı gofret, lebleli, portakallı kek gibi birbirinden farklı ürünler yer alıyor. BİM müşterileri için haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Sizde indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız ahaber.com.tr'yi inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 7 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 18
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 TEMMUZ 2020)

Sek Tereyağı

• 1 kg

  • 3
  • 18
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?

Tafe
Tereyağlı Kurabiye

• 140 g
• %30 Tereyağlı

  • 4
  • 18
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?

Herby
Bitki Çayı

• A, C, E vitaminli
• 50'li

  • 5
  • 18
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?
BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinede hangi ürünler var?

Abdullah Efendi
Türk Kahvesi

• 250 g