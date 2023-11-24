Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika | Gaziantep'te sokak düğünü esnasında gelinin eski eşi ve yakınları silahlarla dehşeti yaşattı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de önlem alındı.