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Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika | Gaziantep'te sokak düğünü esnasında gelinin eski eşi ve yakınları silahlarla dehşeti yaşattı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde de önlem alındı.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:13
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Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

Gaziantep'teki korkunç olay gece geç saatlerde Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi.

DÜĞÜNDE DEHŞET

İddiaya göre sokak üzerinde yapılan düğünü basan gelinin eski eşi ve yakınları, silahlarla dehşet saçtı.

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Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

DAVETLİLER KORKARAK KAÇIŞTI

Saldırganlar peş peşe silahlarını ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler panik ve korku içerisinde kaçmaya çalıştı.

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Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAMADIN YAKINI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın yakını olduğu öğrenilen Murat Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehitkamil Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra saldırıda ölen Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Gaziantep’te gelinin eski eşi ve yakınlarından düğüne silahlı baskın: 1 ölü 4 yaralı

POLİSTEN ÖNLEM

Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı Şehitkamil Hastanesinde ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, hastaneye giriş çıkışları kontrol altında tuttu.