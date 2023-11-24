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Film değil gerçek | Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasında menemen tepsisi unutmuşlar!
Adana'da yıkımı devam eden ağır hasarlı İnci Apartmanı'nın beton bağlama noktasında tepsi çıktı. Vatandaşların şok olduğu tepsiye İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, "İşçiler menemen yapıp unutunca birisi onu oraya koymuştur" dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:35Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 13:35