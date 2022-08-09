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Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu
İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyeliği yapmış olan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu'nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı. Cesedin parçalara ayrılmış şekilde birkaç ayrı alana gömüldüğü öne sürüldü.