09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyeliği yapmış olan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu'nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı. Cesedin parçalara ayrılmış şekilde birkaç ayrı alana gömüldüğü öne sürüldü.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:18
  • 1
  • 5
Galatasaray Kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Galatasaray Kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Akrabaları son görüştüğü arkadaşının da adını söyledi ancak bir sonuç alınmadı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü kişinin de aralarında olduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • 3
  • 5
Galatasaray Kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

CESEDİ PARÇALAYIP YOL KENARINA GÖMMÜŞLER
İddiaya göre Uğurlu öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılmış ve Pendik'te yol kenarında gömülmüştü.

  • 4
  • 5
Galatasaray Kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Polis geçtiğimiz Perşembe gecesi şüpheli alanda yaptığı adreste cesede ait kemik parçalarını çeşitli alanlara gömülmüş olarak buldu.

  • 5
  • 5
Galatasaray Kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar! 4.5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun kemikleri bulundu

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.