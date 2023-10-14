14 Ekim 2023, Cumartesi
G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ'su olanlar 7 saniyede buluyor
Görselde G harfleri arasında saklanmış bulmacadaki gizli "C" harfini bulmanız gerekiyor. Cevap oldukça çetrefilli olduğundan, soruyu cevaplamadan önce resimli bulmacaya dikkatlice bakmanız gerekiyor. G harfleri arasındaki tek C'yi sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler sadece 7 saniye içinde bulabiliyor. Süre dolmadan hemen görevi tamamlamanız gerekiyor. Şimdi sizleri gizlenmiş C harfini bulmanız için görselle baş başa bırakıyoruz.
Giriş Tarihi: 14.10.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 21:30
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