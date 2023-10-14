G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ’su olanlar 7 saniyede buluyor

Günümüzde zeka testleri insanların zihinsel yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek için önemli bir araç haline geldi. Bu zeka bulmacasında G harflerinin içinde saklı olan gizli C'yi bulmak için görsel zeka yeteneklerinizi kullanmanız gerekiyor. Sadece yüksek IQ'ya sahip kişilerin 7 saniye içinde bu gizli harfi tespit edebileceği söyleniyor.