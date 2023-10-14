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G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ'su olanlar 7 saniyede buluyor

Görselde G harfleri arasında saklanmış bulmacadaki gizli "C" harfini bulmanız gerekiyor. Cevap oldukça çetrefilli olduğundan, soruyu cevaplamadan önce resimli bulmacaya dikkatlice bakmanız gerekiyor. G harfleri arasındaki tek C'yi sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler sadece 7 saniye içinde bulabiliyor. Süre dolmadan hemen görevi tamamlamanız gerekiyor. Şimdi sizleri gizlenmiş C harfini bulmanız için görselle baş başa bırakıyoruz.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 21:30
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G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ’su olanlar 7 saniyede buluyor

Günümüzde zeka testleri insanların zihinsel yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek için önemli bir araç haline geldi. Bu zeka bulmacasında G harflerinin içinde saklı olan gizli C'yi bulmak için görsel zeka yeteneklerinizi kullanmanız gerekiyor. Sadece yüksek IQ'ya sahip kişilerin 7 saniye içinde bu gizli harfi tespit edebileceği söyleniyor.

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G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ’su olanlar 7 saniyede buluyor

G HARFLERİ ARASINDAKİ TEK C'Yİ BULABİLİR MİSİNİZ?

Zeka oyunları, bu eğlenceli bulmacaların yaratıcı düşünme ile çözülmesi nedeniyle basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir.

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G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ’su olanlar 7 saniyede buluyor

Cevabı hemen bulmak mümkün değil. Bu yüzden çözüme ulaşmak için farklı bir bakış açısı benimsemek en iyisi olacaktır.

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G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ’su olanlar 7 saniyede buluyor

İşte bu nedenle 'G' harflerinin içindeki gizli 'C' harfini bulmanız gereken bu ilginç zeka oyununu geliştirdik. Bulamayanlara kolaylık sağlamak için aşağıdaki resimde gizli 'C'yi işaretledik.

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G harflerinin içine saklanmış C harfini sadece yüksek IQ’su olanlar 7 saniyede buluyor

EĞER 'G' HARFLERİ İÇİNDEKİ GİZLİ 'C'Yİ BULABİLDİYSENİZ

Eğer 'G' harfleri arasında saklı olan gizli 'C'yi bulabildiyseniz dikkatinizin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.