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Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan savaşta İsrail yüzlerce sivili katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 18:57
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Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı

İşte o destek gösterilerinden kareler:

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Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı
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Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı
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Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı