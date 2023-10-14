14 Ekim 2023, Cumartesi
Türkiye Filistin için tek yürek! Tüm yurtta gösteriler yapıldı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından başlayan savaşta İsrail yüzlerce sivili katletti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yurdun birçok noktasında kınandı. Meydanları dolduran binlerce kişi Filistin'e destek verdi.
Giriş Tarihi: 14.10.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 18:57
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