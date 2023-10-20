Fulya Öztürk'ü kim tehdit etti, 4 haneli bilinmeyen hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sırasında, gazeteci Fulya Öztürk, kaygı verici bir olayın hedefi oldu. Öztürk, bir numaradan aldığı tehdidi kamuoyuyla paylaştı. Bu tehdit, İsrail'de olduğunu iddia eden ve dikkatli olması gerektiğini belirten kişiler tarafından yapıldı. Gazeteci Öztürk, çatışma bölgesinde bulunan bir telefon hattı üzerinden arandığını ifade etti. Peki Fulya Öztürk'ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı?