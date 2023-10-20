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Haberler Galeri Fulya Öztürk'ü kim tehdit etti, 4 haneli bilinmeyen hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

Fulya Öztürk'ü kim tehdit etti, 4 haneli bilinmeyen hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sırasında, gazeteci Fulya Öztürk, kaygı verici bir olayın hedefi oldu. Öztürk, bir numaradan aldığı tehdidi kamuoyuyla paylaştı. Bu tehdit, İsrail'de olduğunu iddia eden ve dikkatli olması gerektiğini belirten kişiler tarafından yapıldı. Gazeteci Öztürk, çatışma bölgesinde bulunan bir telefon hattı üzerinden arandığını ifade etti. Peki Fulya Öztürk'ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:30
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Fulya Öztürk’ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

Savaşın etkisiyle İsrail'de bulunan gazeteci Fulya Öztürk, yaşadığı kaygı verici bir olayı kamuoyuyla paylaştı. Öztürk, bilinmeyen bir numaradan gelen tehdidi ve fotoğraflarının telegram hesaplarında paylaşıldığını açıkladı. Bu tehdit, İsrail'de olduğunu iddia eden kişiler tarafından yapıldı. Peki İsrail telefon kodu ne? 02 21 alan kodu hangi ülkenin?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fulya Öztürk’ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

FULYA ÖZTÜRK'E TEHDİT TELEFONU

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar şiddetli bir biçimde devam ederken gazeteci Fulya Öztürk, bilinmeyen bir numaradan tehdit aldığını açıkladı. Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "İsrail'de misin? Kendine dikkat et" dediler.

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Fulya Öztürk’ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.

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Fulya Öztürk’ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

İsrail telefon kodu nedir?

+972

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Fulya Öztürk’ü kim tehdit etti, hangi numaradan arandı? İsrail telefon kodu ne, 02 21 alan kodu olan ülke... Fulya Öztürk kimdir?

0221 nerenin kodu?

Gerçekten de 02-21 gibi bir telefon kodu mevcut değildir. Ülkelerin uluslararası telefon kodları farklıdır, ancak 02-21 gibi bir kod kayıtlarda bulunmamaktadır.