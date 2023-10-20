20 Ekim 2023, Cuma
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Haberler Galeri 20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

Cuma günü, Müslüman toplumunda özel bir anlam taşırken, sevdiklerine duygusal mesajlar göndermek isteyenler için en güzel Cuma mesajları araştırılıyor. Bu anlamlı günün manevi atmosferini paylaşmak için işte, sevdiklerinize iletebileceğiniz en anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun "Hayırlı Cumalar" mesajları!

Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:41
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20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

Cuma günü, İslam toplumunda ayrı bir öneme sahip olan, mübarek bir gün olarak kabul edilir. Bu özel gün, duaların kabul edildiğine inanılan bir zaman dilimi olarak bilinir. Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en hayırlı günüdür. Sevdiklerimize Cuma gününü kutlamak ve onlara dualar göndermek, bu anlamlı günü daha da özel kılar. İşte, 2023 Cuma günü için özel olarak derlenmiş en güzel Cuma mesajları

20 EKİM 2023 EN GÜZEL, ANLAMLI VE HAYIRLI CUMA MESAJLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun...

Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar..

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20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar..

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20 EKİM CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun….