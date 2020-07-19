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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Sosyal medya kullanıcıların oldukça beğendiği bu fotoğraflar beynin sınırlarını zorluyor. Fotoğraflara ilk bakışta herkes bambaşka şeyler görebiliyor. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 22:17
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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Fotoğraftaki kalpleri mor ve sarı olarak görenler dikkat!

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.