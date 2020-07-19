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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?

AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? AÖF final sınavlarının ardından mezun olacak öğrenciler diplomaların ne zaman verileceğini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden diploma sorgulama yapan öğrenciler, heyecanla diplomalarını alacakları tarihin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 20:46
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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?

AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? Sorularınun yanıtları araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Final sonuçlarından başarılı ayrılan ve mezun olmaya hak kazanan öğrenciler diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?

AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 AÖF diplomaları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.