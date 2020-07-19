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AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020?
AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? AÖF final sınavlarının ardından mezun olacak öğrenciler diplomaların ne zaman verileceğini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet adresi üzerinden diploma sorgulama yapan öğrenciler, heyecanla diplomalarını alacakları tarihin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? İşte detaylar ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 20:46
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