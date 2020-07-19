AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? Sorularınun yanıtları araştırılmaya devam ediyor. 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Final sonuçlarından başarılı ayrılan ve mezun olmaya hak kazanan öğrenciler diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, AÖF diploma numarası nasıl öğrenilir? AÖF diplomaları ne zaman verilecek 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...