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Fotoğraftaki hayalet tüyler ürpertti 👻 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Geçmiş dönemlerde çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı. Çocuğunun fotoğrafını çeken bir kişi arkasındaki detayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:35
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Fotoğraftaki hayalet tüyler ürpertti 👻 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor. Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

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Fotoğraftaki hayalet tüyler ürpertti 👻 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Fotoğraftaki hayalet tüyler ürpertti 👻 Sosyal medyayı sallayan görüntü
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Fotoğraftaki hayalet tüyler ürpertti 👻 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

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Fotoğraftaki hayalet tüyler ürpertti 👻 Sosyal medyayı sallayan görüntü