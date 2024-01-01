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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Büyükannenin hayaleti... 📸

Geçmiş yıllarda çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar dehşete düştü. Çocuğunun fotoğrafını çeken bir kişi arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 14:31
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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Büyükannenin hayaleti... 📸

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor. Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Büyükannenin hayaleti... 📸

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Büyükannenin hayaleti... 📸
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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Büyükannenin hayaleti... 📸

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

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Fotoğraftaki detay tüyler ürpertti! Büyükannenin hayaleti... 📸