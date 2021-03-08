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Haberler Galeri Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

62 yaşındaki usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. .

Giriş Tarihi: 08.03.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 22:36
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Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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  • 28
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Fotoğraflarla büyük usta Rasim Öztekin... Ünlün oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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