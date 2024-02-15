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Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fırından aldığı ekmeği sofrada bölen vatandaş gördükleri karşısında hayrete düştü. Bakın ekmeğin içinden ne çıktı…

İHA
Giriş Tarihi: 15.02.2024 17:53
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Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., önceki gün akşam evine giderken fırından ekmek aldı.

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Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

PLASTİK PARÇA ÇIKTI!

Sofrada böldüğü ekmeklerden bir tanesinin içerisinden yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde plastik parça çıktığı iddia eden E.Ç., Alo 174 Gıda Hattı'nı ayarak şikayetçi oldu.

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Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

E.Ç.'nin yaptığı ihbarı değerlendiren gıda denetim biriminin, ekmeğin alındığı işletme bilgilerini alarak denetleme yapılması için işlem başlattığı öğrenildi.

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Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

MARULUN İÇİNDEN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Dünya Avustralya'da meydana gelen bu görüntüleri konuşuyor... Küçük bir çocuk, ünlü market zincirinden satın aldığı marul paketinin içerisinde zehirli canlı bir yılan olduğunu gördüğünde tam anlamıyla dehşete düştü.

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Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, çocuğun annesi Sydney'nin Mosman bölgesindeki marketten aldıkları marul paketinin ve içerisindeki yılanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.