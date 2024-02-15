Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

PLASTİK PARÇA ÇIKTI!

Sofrada böldüğü ekmeklerden bir tanesinin içerisinden yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde plastik parça çıktığı iddia eden E.Ç., Alo 174 Gıda Hattı'nı ayarak şikayetçi oldu.