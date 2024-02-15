Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., önceki gün akşam evine giderken fırından ekmek aldı. PLASTİK PARÇA ÇIKTI! Sofrada böldüğü ekmeklerden bir tanesinin içerisinden yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğinde plastik parça çıktığı iddia eden E.Ç., Alo 174 Gıda Hattı'nı ayarak şikayetçi oldu. E.Ç.'nin yaptığı ihbarı değerlendiren gıda denetim biriminin, ekmeğin alındığı işletme bilgilerini alarak denetleme yapılması için işlem başlattığı öğrenildi. MARULUN İÇİNDEN ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ Dünya Avustralya'da meydana gelen bu görüntüleri konuşuyor... Küçük bir çocuk, ünlü market zincirinden satın aldığı marul paketinin içerisinde zehirli canlı bir yılan olduğunu gördüğünde tam anlamıyla dehşete düştü. Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, çocuğun annesi Sydney'nin Mosman bölgesindeki marketten aldıkları marul paketinin ve içerisindeki yılanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. YARDIM İSTEDİLER Fotoğrafları internette yayınlayan Lesley Kuhn, marketlerden paketlenmiş marul satın alırken başkalarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Lesley Kuhn, 'Paketlenmiş marulları dikkatlice kontrol edin. Dün gece oğlum, marol paketinde canlı bir yılan bulunca korkudan ne yapacağını şaşırdı' ifadelerini kullandı. SÜPER MARKET ZİNCİRİNDEN AÇIKLAMA Şoke eden bir olay da, geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da yaşandı. Yılan avcısı Nick Evans, ölümcül bir kara mamba yakalamaya çalışırken korkudan tir tir titrediğini itiraf etti. Saldırgan ve zehirli yılan 2,6 metre uzunluğundaydı ve Nick'in kendi deyimiyle 'çok zorlayıcıydı'. ALTI SAATTE ÖLDÜRÜYOR National Geographic'e göre kara mamba, dünyanın en ölümcül yılanı olarak kabul ediliyor ve birçok insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Eğer yılanın ısırığı tedavi edilmezse yüzde 100 ölümcül oluyor ve ölüm genellikle altı saat içinde gerçekleşiyor. İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ Görüntüler, Nick'in yılanla boğuştuğunu ve onu saklandığı yerin altından çıkarmayı başardığında rahatlayarak gülümesediğini gösteriyor. Nick, yılanın kafasını elinde tutarak 'Bu çok büyük' diyor. Yılanı yakalamaya çalışırken gerçekten korktuğunu itiraf eden Nick, 'adrenalin pompalıyordu ve gerçekten zorlayıcıydı' ifadelerini kullandı. Yanlışlıkla elektrikli çite değdiğinde ortağı ve arkadaşı Dr Cormac Price'ın yılan tarafından ısırıldığını düşündüğini de sözlerine ekledi. MARULUN İÇİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI İstanbul'da meydana geldiği iddia edilen olay bir sosyal medya kullanıcısının diyete başlama hevesi ile pazara gitmesiyle ortaya çıktı. Pazardan aldığı poşete sarılı marulu dolapta bir süre bekleten kullanıcı, salata yapmak için marulu yıkarken şoke oldu. DAVETSİZ MİSAFİRLER GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ! Marulun arasından donmuş kertenkeleyi fark eden kullanıcı, başına gelen olayı Twitter adresinden paylaştı. Bir çok kullanıcı da fotoğrafları alıntılayarak, 'Marulun içinden çıkan yaratık' diye paylaştı.