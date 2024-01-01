Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaşadıklarını A Haber’e anlattı: Ben ne yaptıysam da Allah rızası için yaptım

İsmail Aydemir Gazze buluşması sonrası saldırıya uğramıştı. Aydemir, yaşadıklarını A Haber’e anlattı. Aydemir, "Bir anda karşıma çıktı bu arkadaş. Elimde bayrakla gidiyordum. Tek ben değilim akın akın insanlar var. Sen Türk değil misin burası Türkiye dedi. Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun dedi. Bir anda bir patlattı genç çocuk zaten. Öyle bir vurdu ki zaten sağıma vurdu yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kanlar akmaya başladı. Vatan sevgisi imandandır. Ben askere de gittim askerliğimi Doğu’da yaptım. 15 Temmuz’da da yollara çıktım. Ben ne yaptıysam da Allah rızası için yaptım." ifadelerini kullandı.

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