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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ferhan Tetik’le ilgili korkunç şüphe! Müge Anlı canlı yayında çağrı yaptı Ferhan Tetik’le ilgili korkunç şüphe! Müge Anlı canlı yayında çağrı yaptı
Yalova Çiftlikköy'de eşiyle birlikte yaşayan 51 yaşındaki Ferhan Tetik, 18 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. TIR şoförlüğü yapan adamın hayatından endişe eden oğlu, babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son zamanlarda maddi zorluklar çeken Tetik'in evliliğinde sorunlar yaşadığı iddiası gündeme geldi. Babasının kaybolduğu gece, evde büyük bir tartışma yaşandığını iddia eden oğlu, kaybıyla ilgili babasının ikinci eşinden şüphelendiklerini belirtti.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 14:30
İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden tır şoförü Ferhan Tetik, 18 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen adamın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak Tetik'in bulunması için yardım istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile ve yakınlarının her yerde aradığı 2 çocuk babası Ferhan Tetik'in yaklaşık 6 ay önce çalıştığı işten çıkarıldığı ve işsiz kaldığı için bunalıma girdiği iddia ederken, çevresindeki bazı tanıdıklarına, zaman zaman intihar etmeyi düşündüğünü söylediği ileri sürüldü.
İntihar söylemlerini duyan çocukları ve ailesi Ferhan Tetik'in canından endişe ettiklerini belirtti.
Ferhan Tetik'in kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı ikinci eşinden şüphelendiklerini belirtti. Ferhan Tetik'in ilk eşinden olan oğlu, babasının Hülya Hanım uğruna kendilerini terk ettiğini söyledi.
Kaybolmadan önceki gece, evde büyük bir tartışma yaşandığını iddia eden oğlu, babasının evden çıktığını gören herhangi bir kişinin olmadığını belirtti.