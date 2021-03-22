Ferhan Tetik’le ilgili korkunç şüphe! Müge Anlı canlı yayında çağrı yaptı

İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden tır şoförü Ferhan Tetik, 18 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen adamın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak Tetik'in bulunması için yardım istedi.

