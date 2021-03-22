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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı
Arabasını park etti döndüğünde hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Bazen yaptığımız hatalı parkın cezası bir makbuz olarak değil de otomobilimizle verilebiliyor. İşte dünyada yapılan hatalı parklar sonrasında otomobillerin geldiği son haller…
Giriş Tarihi: 22.03.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 14:28
Araçlarını yanlış yerlere park eden sürücüler, döndüklerinde çok kötü sürprizlerle karşılaşıyor!
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte yanlış yere park etmenin cezası...