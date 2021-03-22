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Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı

Arabasını park etti döndüğünde hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Bazen yaptığımız hatalı parkın cezası bir makbuz olarak değil de otomobilimizle verilebiliyor. İşte dünyada yapılan hatalı parklar sonrasında otomobillerin geldiği son haller…

Giriş Tarihi: 22.03.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 14:28
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Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı

Araçlarını yanlış yerlere park eden sürücüler, döndüklerinde çok kötü sürprizlerle karşılaşıyor!

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Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı

İşte yanlış yere park etmenin cezası...

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Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı
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Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı
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Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı