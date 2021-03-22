Arabasını park edip gitti! Geldiğinde hayatının şokunu yaşadı

Arabasını park etti döndüğünde hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Bazen yaptığımız hatalı parkın cezası bir makbuz olarak değil de otomobilimizle verilebiliyor. İşte dünyada yapılan hatalı parklar sonrasında otomobillerin geldiği son haller…