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Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy'de dehşet

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Avukat Doğan C.G. yakalandı. Gözaltına alınan Doğan C.G. ifadesinde 'Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı' dedi. Özkan'ın apartmana girdiği anlar ve Doğan C.G.'nin gözaltına alınması ait görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 16:54
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Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy’de dehşet

Olay, dün saat 20.20 sıralarında Caferağa Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy’de dehşet

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının Fatma Duygu Özkan olduğu tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G.'nin ifadesi alındı.

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Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy’de dehşet

KADININ AVUKAT ARKADAŞI "KENDİ ATLADI" DEDİ
Avukat Doğan C.G. polise verdiği bilgide Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evinin salonunun penceresinden aşağı atladığını söyledi.

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Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy’de dehşet

İKİ GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı. Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi.

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Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy’de dehşet

Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti. Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.