Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy'de dehşet

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Avukat Doğan C.G. yakalandı. Gözaltına alınan Doğan C.G. ifadesinde 'Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı' dedi. Özkan'ın apartmana girdiği anlar ve Doğan C.G.'nin gözaltına alınması ait görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 16:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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