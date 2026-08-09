İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek
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İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurusuna göre Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.
İstanbul'da haftanın ilk gününde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 22 ilçeyi kapsayan ve 9 saate kadar sürecek olan kesinti programını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra isale hattı bağlantıları da kesinti programında yer alıyor.
ARNAVUTKÖY
- Tarih: 10.08.2026
- Saat: 09.00 – 17.00
- Çalışma: Bakım Programı Çalışması
- Mahalle/Sokaklar: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Cahit, Fatih, Halis, Misra, Nasrettin Hoca, Sevdenur, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir Sk., Nenehatun Mah., Fatih Sk. ve civarı.
AVCILAR
- Tarih: 10.08.2026
- Saat: 09.00 – 17.05
- Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
- Mahalle/Sokaklar: Merkez Mah., Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı.
BAĞCILAR
- Tarih: 10.08.2026
- Saat: 09.00 – 17.00
- Çalışma: Bakım Programı Çalışması
- Mahalle/Sokaklar: Göztepe Mah., 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sk. / Mahmutbey Mah., İnönü Sk. ve civarı.
BAHÇELİEVLER
- Tarih: 10.08.2026
- Saat: 09.00 – 17.00
- Çalışma: Bakım Programı Çalışması
- Mahalle/Sokaklar: Soğanlı Mah., Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan Sk. ve civarı.