İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek

İstanbul'da haftanın ilk gününde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 22 ilçeyi kapsayan ve 9 saate kadar sürecek olan kesinti programını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra isale hattı bağlantıları da kesinti programında yer alıyor.