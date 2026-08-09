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İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurusuna göre Avrupa Yakası'ndaki 22 ilçede bakım, yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.

İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 1

İstanbul'da haftanın ilk gününde bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle 22 ilçeyi kapsayan ve 9 saate kadar sürecek olan kesinti programını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra isale hattı bağlantıları da kesinti programında yer alıyor.

İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 2

ARNAVUTKÖY

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Cahit, Fatih, Halis, Misra, Nasrettin Hoca, Sevdenur, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir Sk., Nenehatun Mah., Fatih Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 3

AVCILAR

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.05
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Merkez Mah., Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 4

BAĞCILAR

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Göztepe Mah., 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sk. / Mahmutbey Mah., İnönü Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 5

BAHÇELİEVLER

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Soğanlı Mah., Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 6

BAKIRKÖY

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 08.00 – 15.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Şenlikköy Mah., Otlukbeli Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 7

BAŞAKŞEHİR

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 12.30
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Bahçeşehir 2. Kısım Mah., Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kelebek, Nezih Babur, Süzer, Şehit Polis Gaffar Okkan Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 8

BAYRAMPAŞA

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 08.00 – 12.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Altıntepsi Mah., Eflatun, Filiz, Malazgirt, Çeşme Sk. / Ortamahalle Mah., Alev, Bağlar, Kırgız Sk. / Terazidere Mah., Ayvalı Dere 1., Filiz, Orta Sk. / Vatan Mah., Bağlar Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 9

BEŞİKTAŞ

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 10.00 – 17.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Etiler Mah., Arnavutköy Yolu, Bade Sk. / Kültür Mah., Arnavutköy Yolu, Aşağı Çıkardı Çıkmazı, Hoca Ahmet Yesevi, Körkadı, Onaran, Samyeli, Sekbanlar, Suna, İETT Blokları Yolu Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 10

BEYLİKDÜZÜ

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Kavaklı Mah., Umut Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 11

BÜYÜKÇEKMECE

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Bahçelievler Mah., Akdamar, Alev 1, Arzu 1, Arif, Asos, Aydınlar, Ağaçkakan, Bayram 1, Başak Çıkmazı, Benli, Burcu 1, Bülbül 4, Billur 2, D-100 Karayolu, Dekor, Derya 2, Doğan 2, Duygu, Dilber 1, Dilek 1, Emniyet, Ferman, Florya, Filiz 1, Gönül, Gönüllü, Güven 1, Kanarya 1, Köprü 1, Lalapaşa, Leyla, Lider Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 12

ESENLER

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 08.00 – 15.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Yavuz Selim Mah., Medrese, Merdiven Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 13

ESENYURT

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Talatpaşa Mah., 1033. Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 14

EYÜPSULTAN

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 18.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Güzeltеpe Mah., 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sk. / Yeşilpınar Mah., Rüzgarlı Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 15

FATİH

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Ali Kuşçu Mah., Aksarıkı, Darüşşafaka, Eski Şifahane, Fatih Türbesi, Haliç, Keserciler, Manisalı Fırın, Mıhçılar, Misvak, Testereciler, Tetimmeler, Yeşil Sarık Sk. / Zeyrek Mah., Ders Vekili, Hattat Nafiz, Hattat İzzet, Kadı Çeşmesi, Tetimmeler, Yesarizade, İhtiyatlı Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 16

GAZİOSMANPAŞA

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Kazım Karabekir Mah., 813., 814., 815., 816., 817., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 826., 827., 830., Hekimşuyu Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 17

GÜNGÖREN

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Güven Mah., Posta Sk. / Merkez Mah., Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi Sk. / Sanayi Mah., Atafret, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neseli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 18

KAĞITHANE

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Hamidiye Mah., Anadolu, Arife, Başak, Bilek, Eser, Gonca, Gül, Hasdal, Hilal, Ilıca, Kafkas, Kahveci, Osman Gazi, Rumeli, Safa, Sancak, Sare, Sevgi, Söyler, Tepeüstü, Yunus, Çağrı Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 19

KÜÇÜKÇEKMECE

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 18.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Gültepe Mah., Reyhan Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 20

SARIYER

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 18.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Zekeriyaköy Mah., Gök, Koç Üniversitesi, Turyap Sarıyer Evleri (Gök Sk.), Yeşiltaş Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 21

SULTANGAZİ

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 09.00 – 17.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: 75. Yıl Mah., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., Cumhuriyet Sk. / Yunus Emre Mah., 1331., 1331/2., 1332. Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 22

ŞİŞLİ

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 10.00 – 17.00
  • Çalışma: Bakım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Meşrutiyet Mah., Suna Kıraç Sk. ve civarı.
İstanbul’da 22 ilçeye elektrik kesintisi uyarısı! 9 saate kadar sürecek 23

ZEYTİNBURNU

  • Tarih: 10.08.2026
  • Saat: 08.00 – 15.00
  • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması
  • Mahalle/Sokaklar: Beştelsiz Mah., 106. Sk. / Gökalp Mah., 247., 249., 31/6., 31/7., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/2., 39/3., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49/2., Hasan Sevim, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın Sk. ve civarı.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA (Avrupa Yakası)

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