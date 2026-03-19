Fatih'te akılalmaz akran zorbalığı: Koli bandıyla bantlayıp videoya çektiler

'BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA GELSE BENİM DE ZORUMA GİDER'

Market sahibi Muhammed Albay, "Gençler sürekli gelip gidiyorlardı zaten. Biri geldi koli bandı aldı gitti, sonra yine biri daha geldi koli bandı aldı. Ben de 'Siz bu koli bandını ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Abi şakalaşıyoruz' dedi. Aradan biraz zaman geçti dışarıdan sesler geldi, baktığımda çocuğu bantlamışlar şaka yapıyorlardı. Sosyal medyada gördüm görüntüleri. Çocuğun böyle bir muameleye maruz kaldığını bilseydim müdahale ederdim. Aşağıda çocuğa vurmuşlar herhalde, daha öncede şakalaştıkları videolar yaptıkları için ben de yine şakalaşıyorlar sandım. Ama zorbalama kısmını görmedim. 1-2 hafta önce başka birine de yapmışlar, ona maruz kalan çocukta zaten şaka yapmış, yumurta atmışlar direğe bağlamışlar. Bu tür videoları var yani görüyoruz. Bende yine öyle zannettim, benim çocuğumun başına gelse benim de zoruma gider bu görüntüleri görmem. Çocuk şikayetçi olmamış, ama ailesi şikayetçi olmuş bu konu hakkında haklı bir şey diyemiyorum. Kurunun yanında yaşta yanıyor. Çünkü o zorbalayan kişi hariç aralarında diğerlerinin bu suçla bir alakaları yok diye düşünüyorum" dedi.