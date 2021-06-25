25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dâhice tuzağı şaşkına çevirdi

Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dâhice tuzağı şaşkına çevirdi

Fareler çiftçilerin ve gıda işletmeciliği yapanların korkulu rüyaları. Hızlı üremeleri sebebiyle sayıları birkaç ayda iki, üç katına çıkabiliyor. Hâl böyle olunca tuzak kurarak onları yakalamak elzem hale geliyor. Aynı dertten muzdarip olan adam, yaptığı düzenekle 100'lerce fareyi tek seferde yakaladı. Yaptığı dâhice tuzak büyük beğeni kazandı. İşte 100'lerce fare yakalatan o düzenek...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 05:36 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 07:13
  • 1
  • 30
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi

Farelerden bıkan adam yaptığı tuzakla 100 fareyi yakaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi

Fareler düzeneğin içine girebiliyor fakat dışarı çıkamıyor.

  • 3
  • 30
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi

Farelere düzeneğin etrafını cazip hale getirmek isteyen adam, onları en sevdikleri yemleri dökerek kandırıyor.

  • 4
  • 30
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi

İşte farelerin dahice tuzakla imtihanı...

  • 5
  • 30
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı! Dahice tuzağı şaşkına çevirdi