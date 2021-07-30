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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı

Fare ve çıyan karşı karşıya gelirse ne olur? sorusunun yanıtını arayan adam, iki hayvanı aynı teraryuma attı. Sonuç çoğu kişinin beklediğinin aksine gelişti. İşte fare ve çıyanın ölümüne kapışmasında kareler...

Giriş Tarihi: 30.07.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 01:40
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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı

Yer altı dünyasının en tehlikeli avcılarından çıyan ve en küçük memelilerden fare karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı

Çoğunluk farenin çıyana av olacağını beklese de sonuç tam tersi oldu.

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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı

Çıyan, farenin öğle yemeği oldu.

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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
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Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı
Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı