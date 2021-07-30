Fare ve çıyan karşı karşıya geldi! Sonuç herkesi şaşırttı

Fare ve çıyan karşı karşıya gelirse ne olur? sorusunun yanıtını arayan adam, iki hayvanı aynı teraryuma attı. Sonuç çoğu kişinin beklediğinin aksine gelişti. İşte fare ve çıyanın ölümüne kapışmasında kareler...

Giriş Tarihi: 30.07.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 01:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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