HaberlerGaleriBu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...
Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...
BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunulurken, katlanabilir yer kaplamayan ürünler ise haftaya damgasını vuracak. 30 Temmuz'dan itibaren raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimlerinde bu hafta neler var? 30 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler? İşte haftanın kampanyaları...