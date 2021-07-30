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Haberler Galeri Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

BİM 30 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Ev ihtiyaçlarını karşılayacak birçok çeşit ürün müşterilerin beğenisine sunulurken, katlanabilir yer kaplamayan ürünler ise haftaya damgasını vuracak. 30 Temmuz'dan itibaren raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftanın indirimlerinde bu hafta neler var? 30 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler? İşte haftanın kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 11:56
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Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

BİM 30 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ev hanımları ve anneler için mükemmel ürünlerin yer aldığı BİM 30 Temmuz aktüel kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Bebekler için birçok çeşit ürünün yer aldığı katalogda, tekstil ürünleri ile oyuncak ve züccaciye ürünleri de bulunuyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

Telli Kızartma Tenceresi

• ~ 22 cm

Keysmart Nofrost Buzdolabı

• Key 430 BZNF
• İki kapılı
• Multi Flow sistemiyle her rafa eşit hava üfleme
• LED aydınlatma
• Kapı açık alarmı
• Işıklı ve ergonomik kontrol düğmesi
• Temperli cam rafları
• Ses seviyesi 40 dBA
• Kullanılabilir soğutucu hacmi: 264 L
• Kullanılabilir dondurucu hacmi: 93 L
• Kullanılabilir Toplam hacim: 357 L

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Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

Granit Efektli Krep Tavası

• ~ 26 cm

Yağ Sıçratmaz

• Paslanmaz çelik
• Çap ~29 cm

Tek Fiyat Çelik Ürünleri

• 14 cm tencere - 16 cm cam kapaklı sahan
• 304 kalite 18/10 paslanmaz çelik

  • 4
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Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı

Büyük Kase

• ~1880 cc

Oval Borcam Seti 2'li

  • 5
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Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...

Tereyağlık

6'lı Çay Bardağı

Ayran Bardağı

Karma Küçük Mutfak Ürünleri