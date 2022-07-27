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Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

İstanbul'daki fabrikasını bırakıp memleketine dönen Ercüment Oğuz, 61 dönüm araziye 18 bin 900 aronya fidesi dikti. Çoğunluğu engebeli bölgelerde bulunan arazileri kiralayan Ercüment Oğuz, buralarda aronya yetiştiriciliği yapıyor. Toplamda 61 dönüm araziye 18 bin 900 aronya fidanı diken Oğuz, aronya için soğuk hava deposu ve işleme tesisi kuracaklarını ve bu sayede istihdamı da artıracaklarını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 27.07.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 16:18
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Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan araziler aronya ile tarıma kazandırıldı.

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Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

İstanbul'da paslanmaz çelik üretimi alanında fabrikası bulunan Ercüment Oğuz, Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine geldi.

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Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

Burada 6 ay kalan Oğuz, daha sonra memleketine yatırım yapmak istedi. İlçede çoğunluğu engebeli bölgelerde bulunan arazileri kiralayan Oğuz, buralarda aronya yetiştirmeye karar verdi.

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Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

Oğuz, toplam 61 dönüm araziye 18 bin 900 aronya fidanı dikti.

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Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

İstanbul'da doğup büyüyen Ercüment Oğuz, Şenpazar'da kaldığı süre içinde memleketine yatırım yapmaya karar verdiğini anlatan Oğuz, "Bu maceraya böyle başladık. Kızım Çin'de yüksek lisansını yaparken tıbbı ve aromatik bitkilere ilgi duydu. O dönemde burada ne yapabiliriz diye mesai harcadık. Analizler doğrultusunda burada katma değer anlamında getirileri olarak bitkiler arasından yaban mersini çeşidi olan aronyada karar kıldık." dedi.