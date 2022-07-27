27 Temmuz 2022, Çarşamba
Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti
İstanbul'daki fabrikasını bırakıp memleketine dönen Ercüment Oğuz, 61 dönüm araziye 18 bin 900 aronya fidesi dikti. Çoğunluğu engebeli bölgelerde bulunan arazileri kiralayan Ercüment Oğuz, buralarda aronya yetiştiriciliği yapıyor. Toplamda 61 dönüm araziye 18 bin 900 aronya fidanı diken Oğuz, aronya için soğuk hava deposu ve işleme tesisi kuracaklarını ve bu sayede istihdamı da artıracaklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 27.07.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 16:18
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