Fabrikasını kapattı memleketine yerleşti! Asırlık arazileri aronya ile yeşertti

İstanbul'da doğup büyüyen Ercüment Oğuz, Şenpazar'da kaldığı süre içinde memleketine yatırım yapmaya karar verdiğini anlatan Oğuz, "Bu maceraya böyle başladık. Kızım Çin'de yüksek lisansını yaparken tıbbı ve aromatik bitkilere ilgi duydu. O dönemde burada ne yapabiliriz diye mesai harcadık. Analizler doğrultusunda burada katma değer anlamında getirileri olarak bitkiler arasından yaban mersini çeşidi olan aronyada karar kıldık." dedi.