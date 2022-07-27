Antalya’daki orman yangını günlerce sürmüş 7 kişiyi hayattan koparmıştı! Manavgat 4-5 yılda eski haline kavuşacak
Antalya Manavgat'ta geçen sene 28 Temmuz'da çıkan ve 10 gün devam eden orman yangınında yanan 59 bin 865 bin hektarlık alanın % 90'ı ağaçlandırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, % 10'luk kesimdeki faaliyetlerin sene sonuna kadar bitirileceğini ve Manavgat'ın 4-5 senede yeşil örtüsüne kavuşacağını belirtildi.
Giriş Tarihi: 27.07.2022
15:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
15:17
Manavgat'ta geçen sene 28 Temmuz'da başlayan yangın, kuru ve rüzgarlı havanın etkisiyle gittikçe büyüdü ve 6 Ağustos'ta kontrol altına alındı.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen yangında 59 bin 865 bin hektarlık alan, evler, hayvanların yanında 2'si orman teşkilatından 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yanan alanların rehabilitasyonu için çalışmalara başlandı. Yanan alanların temizlenmesi sonrası bölgede hem fidan dikimi hem tohumlama hem de doğa gençleştirme yöntemleri uygulandı. Yüzde 90 oranında dikim çalışmalarının tamamlandığı Manavgat'ta, kalan sarp ve kayalık alanlardaki çalışmalarının ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Bölgedeki yanan alanlar ve ağaçlandırma çalışmaları dron ile görüntülendi. Kızılçam fidanlarının ise boylarının 1 karışı aştığı görüldü.
"TEKRAR MANAVGAT'I YEŞİL OLMASI İÇİN İMAR EDECEĞİZ" Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan ev 6 Ağustos'a kadar devam eden Manavgat, Gündoğmuş Akseki ve Alanya ilçelerini kapsayan geniş bir orman yangının olduğunu hatırlattı. Bu 4 ilçede toplam 59 bin 865 hektar alanın yandığını aktaran Dikici, 2'si orman teşkilatından olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 59 bin 865 hektar alanı planladıklarını aktaran Dikici, "30 bin hektarı tabi tensille orman haline getirilecek. 16 bin hektarı da taşlık kayalık ulaşılamayacak alanlardı. Bunları da tabiata yenilenmesi için tabiata ayırdığımızı alanlarda bunlara da tohum takviyesi yapıyoruz. 14 bin hektar alanı da suni tensille gençleştirecektik. Suni tensille gençleştireceğimiz alanların bir kısmını tohumladık, oradan tohumla gelenler oldu. 5 bin hektar civarında diktik, 6 bin hektarlık alanında sürüm yapacağız. Ağaç dikme mevsimimiz sonbahardır. Tekrar Manavgat'ı yeşil olması için imar edeceğiz" ifadelerine yer verdi.