Antalya’daki orman yangını günlerce sürmüş 7 kişiyi hayattan koparmıştı! Manavgat 4-5 yılda eski haline kavuşacak

"TEKRAR MANAVGAT'I YEŞİL OLMASI İÇİN İMAR EDECEĞİZ"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan ev 6 Ağustos'a kadar devam eden Manavgat, Gündoğmuş Akseki ve Alanya ilçelerini kapsayan geniş bir orman yangının olduğunu hatırlattı. Bu 4 ilçede toplam 59 bin 865 hektar alanın yandığını aktaran Dikici, 2'si orman teşkilatından olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 59 bin 865 hektar alanı planladıklarını aktaran Dikici, "30 bin hektarı tabi tensille orman haline getirilecek. 16 bin hektarı da taşlık kayalık ulaşılamayacak alanlardı. Bunları da tabiata yenilenmesi için tabiata ayırdığımızı alanlarda bunlara da tohum takviyesi yapıyoruz. 14 bin hektar alanı da suni tensille gençleştirecektik. Suni tensille gençleştireceğimiz alanların bir kısmını tohumladık, oradan tohumla gelenler oldu. 5 bin hektar civarında diktik, 6 bin hektarlık alanında sürüm yapacağız. Ağaç dikme mevsimimiz sonbahardır. Tekrar Manavgat'ı yeşil olması için imar edeceğiz" ifadelerine yer verdi.