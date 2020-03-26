Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Konya'da yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Çevre, aracılar vasıtasıyla tanıştığı sahte geline 6 bilezik ve 15 bin lira kaptırdığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Aracılar vasıtasıyla tanıştığı Yaprak'la evlenmek için anlaşan ve düğün davetiyelerini de dağıtan Yusuf Çevre, düğün günü Yaprak ve ailesinden hiç kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Yaprak'ı bulup verdiği parayı geri almak isteyen Yusuf Çevre'nin canlı yayında anlattıkları kan dondururken iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Yaprak ile ilgili de şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı. İşte 26 Mart Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...