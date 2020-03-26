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Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Konya'da yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Çevre, aracılar vasıtasıyla tanıştığı sahte geline 6 bilezik ve 15 bin lira kaptırdığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Aracılar vasıtasıyla tanıştığı Yaprak'la evlenmek için anlaşan ve düğün davetiyelerini de dağıtan Yusuf Çevre, düğün günü Yaprak ve ailesinden hiç kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Yaprak'ı bulup verdiği parayı geri almak isteyen Yusuf Çevre'nin canlı yayında anlattıkları kan dondururken iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Yaprak ile ilgili de şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı. İşte 26 Mart Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 19:39
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Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün ilginç bir olay ele alındı. Konya'da Yusuf Çevre evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Manisa'da yaşayan Yaprak isimli kadın tarafından dolandırıldığını söyleyen Çevre'nin ve yayına katılanların anlattıkları kan dondurdu. İşte Müge Anlı'da Yusuf Çevre olayı ile ilgili yaşananlar…

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Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Manisa'da yaşayan Yaprak isimli kadınla aracılar vasıtasıyla tanışan ve evlenmek için anlaşan Yusuf, evlilik öncesi Yaprak ve ailesine 3 bin lira başlık parası, 6 bilezik, Manisa'dan Konya'ya geldikleri için 1500 lira, evde mevlüt okutmak için 5000 lira ve yolda kaza yaptık bahanesiyle 3000 lira verdi.

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Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Yaprak ve ailesinin paraları alarak Konya'dan ayrılmalarının ardından düğün hazırlıklarına devam eden Yusuf, düğün günü geri gelmemeleri üzerine dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

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Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Kendisini dolandıranları bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Yusuf'un canlı yayında anlattıkları herkesi şaşkına çevirirken Yaprak hakkında ortaya çıkan gerçekler kan dondurdu.

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Evlenme vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu! Kahreden gerçekler ortaya

Yusuf Çevre'yi ve ailesini dolandıran Yaprak Hanım ve ailesinin Manisa'da yaşadığını iddia etti. Düğün günü geldiğinde gelinin ve yakınlarının düğüne gelmemesi ile gerçek ortaya çıktı. Canlı yayına katılan bir izleyici Yaprak Hanım'ın aslında İzmir'de yaşadığını ve 2 çocuk annesi olduğunu iddia etti.