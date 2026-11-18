"HİZMETİN ÜCRETSİZ OLMASINA ŞAŞIRIYORLAR"

Kuaför Ahmet Kayar ise yabancı katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçoğu böyle bir hizmetle ilk kez karşılaştığını ve çok şaşırdığını söylüyor. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek bizi de sevindiriyor. Burada farklı ülkelerden gelen misafirlerimize Türk kültürünü de tanıtma fırsatı buluyoruz. Kendilerine Türk kahvesi ikram ediyor, Türk tıraşı ve anatomik saç kesimi yapıyoruz. Misafirlerimizin memnun ayrılması bizi de mutlu ediyor" diye konuştu.