COP31'de Türk misafirperverliği kuaföre taşındı: Yabancı delegelerden ücretsiz hizmete yoğun ilgi
Antalya'da düzenlenen COP31'de, su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanıldığı kuaför, yabancı delegelerin ilgi odağı oldu. Toplantı aralarında ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmeti alan katılımcılar, hem sürdürülebilir uygulamalardan hem de Türk misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı ağırlayan COP31'de ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını tanıtırken Mavi Bölge'deki delegasyon stantlarının arkasında bulunan kuaför de dikkat çekiyor. Alanda, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ambalajlar ile su ve elektrik tasarrufu sağlayan ekipmanlar kullanılıyor. Randevu sistemiyle ücretsiz hizmet sunulan kuaför, toplantı ve oturumlar arasında bakım yaptırmak isteyen katılımcıların uğrak noktalarından biri haline geldi.
"HER YIL BURADA OLMALI"
Kuaför hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Heather Grayson West, "Bence harika, her yıl burada olmalı. Enerji verimliliği sağlayan yeni ürünleri deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel" dedi.
Kameron Jashawn Walton ise hizmeti bütün katılımcılara tavsiye ettiğini belirterek, "Bu gerçekten harika bir hizmet. İnsanlar boş zamanlarında, toplantılar ve oturumlar arasında saçlarını yaptırabiliyor. Buraya katılan herkese kesinlikle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
İsveç'ten gelen Lars adlı katılımcı da "Mola vermek ve yeniden enerji toplamak için harika bir fırsat. Bence bu aynı zamanda Türk halkının muhteşem misafirperverliğinin de bir göstergesi" diye konuştu.
SU VE ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAYAN ÜRÜNLER KULLANILIYOR
Kuaförde görev yapan Tuğçe Çakır, sürdürülebilirlik kapsamında kullanılan ürünlere ilişkin bilgi vererek, "Burada bulunma amaçlarımızdan biri, yüzde 85'e kadar geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ve yeniden doldurulabilen ambalajlarımızı tanıtmak. Bunun yanı sıra salonlarımızda yüzde 69'a kadar su tasarrufu sağlayan Gjosa duş başlıklarını kullanıyoruz. Saç kurutma işlemlerinde ise diğer saç kurutma makinelerine kıyasla yüzde 14 daha az elektrik tüketen AirLight Pro cihazını tercih ediyoruz. L'Oréal Professionnel ve Kadir Alkan iş birliğiyle burada bulunuyoruz. Amacımız, sürdürülebilirlik kapsamında salonlarımızda kullandığımız bu ürünleri ve uygulamaları tanıtmak. İlerleyen süreçte hayata geçirmeyi planladığımız başka projelerimiz de var. Aynı zamanda Türk kuaförlüğünü yabancı misafirlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Burada ziyaretçilerimize ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi.