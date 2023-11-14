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Haberler Galeri Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

Ağustos ayından sonra tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağı, lav ve kül püskürterek dikkat çekti. Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan Etna'nın lav görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 3 bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik, yeniden gündeme geldi. Peki Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:39
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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

Etna Yanardağı'ndaki volkanik aktivitenin görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu. İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, önceki gün akşam saatlerinde yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından yapılan açıklamaya göre, yanardağ, yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe kadar lav ve kül püskürttü. Peki Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? İşte güncel gelişmeler...

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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

Adanın birçok noktasından gözlemlenen volkanik hareketliliğin Catania havaalanındaki uçuşları etkilemediği öğrenildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 3 bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna son olarak Ağustos ayında faaliyete geçmiş, adanın doğusundaki Catania kentine yapılan tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı (Sicilya lehçesinde Mongibeddu, İtalyanca Mongibello, dağ anlamına gelen Latince mont- ve Arapça jebel-'in kombinasyonu), Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ.

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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. Dağ, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6 m daha alçaktır.

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Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır.