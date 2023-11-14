Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...

Ağustos ayından sonra tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağı, lav ve kül püskürterek dikkat çekti. Avrupa'nın en yüksek yanardağı olan Etna'nın lav görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 3 bin 357 metre yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik, yeniden gündeme geldi. Peki Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı?