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Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Dilan Polat ile Engin Polat'un tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Polat'ın bir diğer kopyası olan Rabia Toprak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir dönem köy evinde şalvarlı paylaşımlar yapan; şimdilerde ise kürkleri, arabaları ve evleriyle hava atan Toprak'a tepki yağdı. İşte kısa sürede servet kazanan Rabia Toprak'ın şatafatlı hayatı...

Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:33
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Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para soruşturması kapsamında tutuklandı. Türkiye'nin gündemini sarsan operasyon sonrası; Polat Ailesi gibi köşeyi dönen fenomenleri korku sardı. Son olarak tepkiler Rabia Toprak isimli kişide yoğunlaştı.

Birkaç yıl önce şalvar giyen ve köy evinden paylaşımlar yapan Toprak'ın, kürklü hayata geçişi tepkilere yol açtı. Toprak'ın inanılmaz değişimi herkesi şaşırttı.

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Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Çok sayıda ev, iş yeri ile arabası olduğu ileri sürülen Rabia Toprak, fiziki bir değişim de yaşadı. Toprak mide ameliyatı olarak kilolarından kurtulup zayıfladı.

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Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Toprak daha sonra giyim tarzında da inanılmaz değişiklikler yaptı. Bir dönem yalvar giyen Toprak; şimdilerde ise kürk giyiyor, lüks çantalar takıyor ve pahalı aksesuarlar kullanıyor.

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Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Gelen tepkiler üzerine ise Rabia Toprak'ın paylaşımlarını sildiği iddia ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Rabia Toprak da incelensin, paranın suyu nereden geliyor" şeklinde yorumlar yapıyor.

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Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Mal varlığı ve inanılmaz değişimiyle tepkilerin odağında olan Toprak ise dava açacağın söylüyor: "Sevgili takipçilerim, sosyal medya hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların kişisel verilerimi içermesi sebebiyle bu paylaşımların iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma ve ya Ele Geçirme suçunu oluşturmaktadır.