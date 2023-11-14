Dilan Polat’ın kopyası Rabia Toprak! Şalvardan kürke jet geçiş | Sosyal medyadan tepki yağıyor

Dilan Polat ile Engin Polat'un tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Polat'ın bir diğer kopyası olan Rabia Toprak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir dönem köy evinde şalvarlı paylaşımlar yapan; şimdilerde ise kürkleri, arabaları ve evleriyle hava atan Toprak'a tepki yağdı. İşte kısa sürede servet kazanan Rabia Toprak'ın şatafatlı hayatı...

Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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