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Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Türk kahvesi, insan sağlığı için de oldukça faydalı. Ancak Türk kahvesini yapmak için birkaç püf noktasını bilmek gerekiyor. Aksi takdirde köpüğüyle ünlü olan Türk kahvesi ne yazık ki köpüksüz kalıyor. Bu noktaları bilerek sadece 30 saniyede istediğiniz kahve köpüğünü elde edebilirsiniz. İşte, Türk kahvesini köpürtecek o püf noktalar...

Giriş Tarihi: 14.08.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 14:05
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Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

Uzmanlar tarafından sağlığa faydaları sık sık anlatılan ve günde 1 fincan da olsa tüketilmesi tavsiye edilen Türk kahvesi; yemek sonraları, sabah güne başlarken ya da sohbet masalarında birçok kişinin olmazsa olmazıdır.

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Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

Ancak, Türk kahvesini yapmak için bazı püf noktaları bilmek gerekiyor. Aksi takdirde köpüğüyle ünlü olan Türk kahvesi ne yazık ki köpüksüz kalıyor.

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Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

İşte, 30 saniyede sizi köpüğe doyuracak Türk kahvesinin püf noktaları...

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Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

KAHVE TAZE ÇEKİLMİŞ OLMALI

Türk kahvesi yaparken, kahvenizin taze olması en önemli ayrıntılardan biri. Taze çekilmiş kahve hem lezzeti artıracak hem de köpüğün bol olmasını sağlayacaktır.

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Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

SU VE ŞEKER ORANINA DİKKAT

Köpüklü kahvenin bir diğer önemli noktası ise su ve şeker oranının kahveyle doğru birleşmesidir. Kahveye göre suyu fazla koyduğunuzda kahveniz köpüksüz olur.