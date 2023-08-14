Etkisi inanılmaz! Türk kahvesine bir damla ekleyin sonucu anında görün

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Türk kahvesi, insan sağlığı için de oldukça faydalı. Ancak Türk kahvesini yapmak için birkaç püf noktasını bilmek gerekiyor. Aksi takdirde köpüğüyle ünlü olan Türk kahvesi ne yazık ki köpüksüz kalıyor. Bu noktaları bilerek sadece 30 saniyede istediğiniz kahve köpüğünü elde edebilirsiniz. İşte, Türk kahvesini köpürtecek o püf noktalar...