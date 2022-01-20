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Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor! Dış dünya ile bağlantıları yok şans eseri bulundu

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip. Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları gazeteciler tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 11:55
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Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor! Dış dünya ile bağlantıları yok şans eseri bulundu

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip.

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Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor! Dış dünya ile bağlantıları yok şans eseri bulundu

20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenler ise, kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları.

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Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor! Dış dünya ile bağlantıları yok şans eseri bulundu

Afrika'daki ve Ortadoğu 'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanonamilerde evlilik, ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor.

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Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor! Dış dünya ile bağlantıları yok şans eseri bulundu

Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte.

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Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor! Dış dünya ile bağlantıları yok şans eseri bulundu

Kabilenin yaşlıları küçük çocukların eğitimini üstlenmekte. Böylece geleneklerini ve yaşamak için gerekli bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar.