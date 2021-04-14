ANA SAYFA
Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı
Hayriye Uysal, 2 ay önce Esra Erol'un programına katılmış ve 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve çocuklu olan Salih'e kaçtığını söylemişti. Esra Erol'un çabaları sonunda bulunan Nilüfer, ailesinin evine geri dönmüştü. Canlı yayında yaptıklarıyla Esra Erol'a damga vuran genç kız yeniden evden kaçtı. Yeniden yayına çıkan acılı anne, kızının yine kaçtığını söyleyerek yardım istedi.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:05
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9