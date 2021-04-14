Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

YENİDEN EVDEN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi. Ama ben küçük çocuğum ablasının Salih'le mesajlarını okumuş. Konuşmaya devam ediyorlarmış yine. Salih de 1 aydır eşinden ayrıymış" dedi.