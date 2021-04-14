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Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

Hayriye Uysal, 2 ay önce Esra Erol'un programına katılmış ve 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve çocuklu olan Salih'e kaçtığını söylemişti. Esra Erol'un çabaları sonunda bulunan Nilüfer, ailesinin evine geri dönmüştü. Canlı yayında yaptıklarıyla Esra Erol'a damga vuran genç kız yeniden evden kaçtı. Yeniden yayına çıkan acılı anne, kızının yine kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:05
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Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

2 ay önce Esra Erol'un programına çıkan Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya ile kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih birbirlerini sevdiklerini söylemiş ve ayrılmak istememişlerdi.

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Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

Salih'in eşi Mevla ise çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söyleyince herkes şaşkına dönmüştü. Günlerce canlı yayında işlenen konunun sonunda Salih ve Mevla evliliklerini kurtarmış Nilüfer'de Ordu'daki ailesinin yanına geri dönmüştü.

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Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

YENİDEN EVDEN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi. Ama ben küçük çocuğum ablasının Salih'le mesajlarını okumuş. Konuşmaya devam ediyorlarmış yine. Salih de 1 aydır eşinden ayrıymış" dedi.

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Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

KİMİNLE KAÇTIĞI BİLİNMİYOR

Başka bir adama kaçabileceği iddiası üzerinde durulan Nilüfer'in şuan nerede ve kiminle olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Esra Erol'u şaşkına çeviren olay! Kuma giden Nilüfer tekrar kaçtı

NİLÜFER OLAYINDA NELER YAŞANDI?

Esra Erol'da programına çıkan anne Hayriye Uysal, 19 yaşında olan ve evden kaçan kızı Nilüfer'i aradığını söyledi. Hayriye Uysal, kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası olan Salih Kaya'ya kaçtığını ve onunla aynı evde yaşadığını iddia etti.