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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

Avustralya'nın Sydney şehrinin Mosman bölgesinde meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. Küçük çocuk, marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Zehirli yılanın için yetkililer geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:16
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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay
Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

Dünya Avustralya'da meydana gelen bu görüntüleri konuşuyor... Küçük bir çocuk, ünlü market zincirinden satın aldığı marul paketinin içerisinde zehirli canlı bir yılan olduğunu gördüğünde tam anlamıyla dehşete düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay
Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, çocuğun annesi Sydney'nin Mosman bölgesindeki marketten aldıkları marul paketinin ve içerisindeki yılanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay
Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

YARDIM İSTEDİLER
Karşılaştıkları manzara karşısında hayatının şokunu yaşayan çocuk ve annesi, paketin içindeki yılanın kurtarılması için vahşi yaşam uzmanlarından yardım istedi.

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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay
Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

Fotoğrafları internette yayınlayan Lesley Kuhn, marketlerden paketlenmiş marul satın alırken başkalarını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay
Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

Lesley Kuhn, "Paketlenmiş marulları dikkatlice kontrol edin. Dün gece oğlum, marol paketinde canlı bir yılan bulunca korkudan ne yapacağını şaşırdı" ifadelerini kullandı.