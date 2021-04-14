Marketten aldığı marulun içinden zehirli yılan çıktı! Dehşete düşüren olay

Avustralya'nın Sydney şehrinin Mosman bölgesinde meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. Küçük çocuk, marketten aldığı poşetli marulun içinde canlı bir yılan olduğunu görünce korkudan ne yapacağını şaşırdı. Zehirli yılanın için yetkililer geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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