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Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen olay izleyenleri pes dedirtti. Programa katılan Ersin Kurucu'nun anlattıkları izleyicileri şaşkına çevirdi. Ersin Kurucu sosyal medyada açtıkları 'canlı yayınlar' ile dolandırıcılık yaptıklarını itiraf ederken eşi Sonay Kurucu'nun Tiktoktan tanıştıkları ve dolandırmak istedikleri adamla kaçtığını ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 15:54Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 15:57