02 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen olay izleyenleri pes dedirtti. Programa katılan Ersin Kurucu'nun anlattıkları izleyicileri şaşkına çevirdi. Ersin Kurucu sosyal medyada açtıkları 'canlı yayınlar' ile dolandırıcılık yaptıklarını itiraf ederken eşi Sonay Kurucu'nun Tiktoktan tanıştıkları ve dolandırmak istedikleri adamla kaçtığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 02.10.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 15:57
  • 1
  • 17
Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

Esra Erol'da programında ele alınan konu izleyicileri şaşkına çevirdi. Ersin Kurucu ve Sonay Kurucu çiftinin anlattıkları bu kadarına da pes dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

Bodrum'da yaşayan Kurucu çifti, internette açılan canlı yayınların ardından boşanma noktasına geldi. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ersin Kurucu, sosyal medyada açtıkları 'canlı yayınlar' ile dolandırıcılık yaptıklarını itiraf etti.

  • 3
  • 17
Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

DOLANDIRMAK İSTEDİĞİ ADAMLA KAÇTI

Ersin Kurucu, karısı Sonay Kurucu'nun dolandırmak istedikleri Abdülhakim Ağace ile birlikte kaçtığını anlattı.

  • 4
  • 17
Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

TİKTOK ÜZERİNDEN AYLIK 3 – 4 BİN TL KAZANDIK

Evliliklerinin ilk 7 yılında oldukça mutlu olduklarını dile getiren Ersin Kurucu'nun anlattıkları izleyenleri şoke etti.

  • 5
  • 17
Esra Erol’da pes dedirten olay! “Karım dolandıracağımız adama kaçtı” dedi ortalık karıştı

TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla aylık 3 – 4 bin TL kazandıklarını söyleyen Kurucu, eşinin zaman zaman hediye toplamak için çocuklarını da yayına çıkardığını öne sürdü.