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Esra Erol'da çocuğunun babasını aramaya geldi hayatının şokunu yaşadı! İş adamıyım dedi suç makinesi çıktı!

Esra Erol'da çocuğunun babasını arayamaya gelen Firdevs Toprak, gerçekleri öğrenince stüdyo buz kesti. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Esra Erol'un kapısını çalan 21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği Taner Elçi isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi. Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının Taner Elçi'nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı. Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 22:21
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Esra Erol'da çocuğunun babasını aramaya geldi hayatının şokunu yaşadı! İş adamıyım dedi suç makinesi çıktı!

Esra Erol'da programına çocuğunun babasını bulmak için gelen genç kadın gerçeklerle yüzleşti.

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Esra Erol'da çocuğunun babasını aramaya geldi hayatının şokunu yaşadı! İş adamıyım dedi suç makinesi çıktı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç anlar yaşandı. 21 yaşındaki Firdevs Toprak, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı ve sadece ismini bildiği Taner Elçi isimli şahıstan hamile kaldığını ve 2 aylık bebeğiyle ortada kaldığını dile getirdi.

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  • 27
Esra Erol'da çocuğunun babasını aramaya geldi hayatının şokunu yaşadı! İş adamıyım dedi suç makinesi çıktı!

Genç kadın, 4 aylık hamile iken bir gün gelen telefonla sarsıldığını, kendisini arayan kadının Taner Elçi'nin karısı olduğunu ve kendisiyle 4 yıldır evli olduklarını söyleyince büyük bir hayal kırıklığına uğradığını gözyaşları içinde anlattı.

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  • 27
Esra Erol'da çocuğunun babasını aramaya geldi hayatının şokunu yaşadı! İş adamıyım dedi suç makinesi çıktı!

Telefonla çocuğunun babasına ulaşamayan Firdevs Toprak, Kasım 2019 tarihinde oğlunu kucağına aldı. Fakat çocuğunun babasına ulaşamadığı için bebeğine bir kimlik çıkaramadığını ifade etti.

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Esra Erol'da çocuğunun babasını aramaya geldi hayatının şokunu yaşadı! İş adamıyım dedi suç makinesi çıktı!

GERÇEKLER KARŞISINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Toprak, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre içinde beklenen haber geldi. Evli olduğunu ve bu yüzden çocuğa sahip çıkamayacağını söyleyen Taner Elçi ile ilgili kısa süre içerisinde programa onlarca bilgi yağdı.