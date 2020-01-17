Köpekle fotoğraf çektirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! İşte son hali...

Arjantinli genç kız hayatının şokunu yaşadı! Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden 17 yaşındaki Lara Sanson adlı genç kız; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi. Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı. İşte genç kızın son hali...