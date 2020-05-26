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Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

Esra Erol'da canlı yayınında büyük destek! 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un kapısını çalıp biyolojik babasının bulunması için yardım istemişti. 13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, bir kez daha annesinin yalanlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenerek büyük şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu'na bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan büyük destek geldi. İşte 26 Mayıs Salı günü Esra Erol'da yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 19:09
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Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, Esra Erol'un kapısını çalarak kimlikte adı yazan babası Ali Celepoğlu'nu bulmak istediğini belirtmişti.

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Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

Nargüzel Celepoğlu ile Esra Erol'da programına katılan Uğurcan Celepoğlu, birçok kez annesi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtip gözyaşı dökmüştü.

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Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

Esra Erol'da canlı yayınına katılan anne Nargüzel Celepoğlu, küçük yaşta Ali Celepoğlu ile kaçtıklarını ve apar topar evlendiklerini belirtmiş, bir süre sonra da Uğurcan'ı dünyaya getirdiğini söylemişti.

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Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

Esra Erol ve ekibi Uğurcan Celepoğlu'nun baba olarak bildiği Ali Celepoğlu'nu bularak canlı yayına konuk etti.

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Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

Canlı yayına katılan Ali Celepoğlu, Nargüzel Celepoğlu ile evliliğinin kumpas olduğunu iddia ederek, nikahtan saatler sonra kaçtığını söyledi.