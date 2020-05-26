Esra Erol'da canlı yayınında Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!

Esra Erol'da canlı yayınında büyük destek! 20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un kapısını çalıp biyolojik babasının bulunması için yardım istemişti. 13 yaşına kadar yetiştirme yurdunda yaşayan Uğurcan Celepoğlu, bir kez daha annesinin yalanlarıyla hayatının şokunu yaşadı. Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenerek büyük şok yaşayan Uğurcan Celepoğlu'na bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan büyük destek geldi. İşte 26 Mayıs Salı günü Esra Erol'da yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 19:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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