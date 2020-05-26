İzleyenleri kendine hayran bıraktı! 100 bin dolarlık yüzüğün yapım aşaması...

2001 yılında mücevher konusunda eğitim alan İspanyol Pablo Cimadevila, tasarladığı yüzüklerle sosyal medyayı sallıyor. Youtube kanalında tasarladığı yüzüklerin yapım aşamasını paylaşan Cimadevila, izlenme rekorları kırıyor. Tasarımcı Cimadevila'nın son yaptığı pırlanta yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Tamamen el yapımı olan tasarım yüzün fiyatı tam 100 bin dolar. İşte ortasında sarı pırlanta bulunan tamamen el yapımı olan yüzüğün yapım aşaması...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 18:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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