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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! "Canımı verdim canımı aldılar elimden"

Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz ihanet! 6 Şubat Perşembe günü Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine Ahmet Erdoğan'ın ihaneti damga vurdu. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da canlı yayınında konuşan acılı eş Maviş Erdoğan, 2009 yılında eşine böbreğini verdiğini söyleyince de stüdyo buz kesti. "Canımı verdim, canımı aldılar elimden" diyen Maviş Erdoğan, eşi Ahmet Erdoğan'ın da canlı yayına bağlanmasıyla gözyaşlarını tutamadı. Eşini aldattığını kabul eden Ahmet Erdoğan'ın sözleri tüm stüdyoyu çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 19:45
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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! Canımı verdim canımı aldılar elimden

2006 yılında Ahmet Erdoğan'la evlenen Maviş Erdoğan, eşinin ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! Canımı verdim canımı aldılar elimden

11 yaşındaki oğluyla ortada kaldığını söyleyen Maviş Erdoğan, eşinin böbrek hastası olduğunu ve ona böbreğini verdiğini söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! Canımı verdim canımı aldılar elimden

Esra Erol'da canlı yayınında Maviş Erdoğan,"Babası, kardeşi kimse yardım etmedi. Bir hayat paylaşacağım diye verdim böbreğimi o ise bana ihanet etti. 10 yıllık arkadaşının eşiyle kaçtı" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! Canımı verdim canımı aldılar elimden

10 aydır eşinin ortalarda olmadığını söyleyen Maviş Erdoğan, "Çocuğum bir aylıkken ameliyata girdim. Ameliyat paramı bile kendim buldum kimse destek çıkmadı bize. Çocuğumu emziremedim. Sürüne sürüne su verdim ona." dedi.

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Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! Canımı verdim canımı aldılar elimden

Böbreğini vermesiyle eşinin iyileştiğini söyleyen Maviş Erdoğan, "İyileştikten sonra hakaretleri başladı. Alkol kullanmaya başladı. Çocuğumun hatrına evliliğimi yürüttüm" açıklamasında bulundu.