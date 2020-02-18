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Esra Erol'da canlı yayınında Esma arka odayı bastı! "Muhammet için kızımdan vazgeçerim"

Esra Erol'da canlı yayınında arka odayı basan Esma, stüdyoyu birbirine kattı! Kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özaslan, iki çocuğunu da bırakıp Muhammet Ali Altunbay ile kaçmıştı. Esra Erol'un kapısını çalan Esma'nın annesi, canlı yayına çıkarak kızının evine dönmesini istedi. Canlı yayına katılan Esma, herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. 18 Şubat Salı Esra Erol'da canlı yayınına bu kez de Muhammet Ali Altunbay katıldı. Bugün Esra Erol'da yüzleşen Esma ve Muhammet stüdyoda gergin anlar yaşadı. Muhammet'in skandal açıklamalarından sonra Esma, arka odayı bastı. Zor anlar yaşayan Esra Erol ve seyirciler, Esma'yı bir türlü ikna edemedi. İşte Muhammet'in skandal açıklamaları ve Esma'nın herkesi şoke eden davranışları...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 22:51
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Esra Erol'da canlı yayınında Esma arka odayı bastı! Muhammet için kızımdan vazgeçerim

9 Şubat'ta kuaföre gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha geri gelmeyen yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özaslan iki çocuğunu da bırakıp Muhammet Ali Altunbay ile kaçmıştı.

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Esra Erol'da canlı yayınında Esma arka odayı bastı! Muhammet için kızımdan vazgeçerim

Annesi ve babası tarafından aranan Esma, eve gelmeyi reddetti ve Esra Erol'da herkesi şoke eden sözler söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayınında Esma arka odayı bastı! Muhammet için kızımdan vazgeçerim

Yayına katılan babası Mehmet'in gerçek babası olmadığını ve gerçek babasının Almanya'da yaşadığını iddia etti.

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Esra Erol'da canlı yayınında Esma arka odayı bastı! Muhammet için kızımdan vazgeçerim

Annesi ile karşı karşıya gelen Esma, babası ile ilgili söylediği iddiaları hissettiğini ve bir dayanağı olmadığını söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayınında Esma arka odayı bastı! Muhammet için kızımdan vazgeçerim

10 yaş büyük eşi ile sevmeden evlendiğini ve babasının zoruyla evlendiğini söyledi.