Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! "Recep'i atın evden ben size yeni damat getireceğim"

Esra Erol'da canlı yayında büyük hesaplaşma! Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı ne kadar çok sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Dün aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşılaşan Hülya Özsoy, Esra Erol'da bugün uzun zamandır görmediği annesiyle bir araya geldi. Anne Habibe, kızı Hülya Özsoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızının ileri derecede şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Hülya bana sana yeni damat getireceğim" dediğini iddia etti. Arif Yörük'ün canlı yayına bağlanarak "İstanbul'da 2+1 ev tuttuk" dediği evi Esra Erol'da ekibi görüntüledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Recep-Hülya Özsoy çiftinde büyük buluşma!

Giriş Tarihi: 23.01.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 20:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





