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Haberler Galeri Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esenyurt'ta kadın ticareti yapan çete ortaya çıkarıldı. 18 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen anne Gürcünaz Hanım, kızına canlı yayında kavuşurken genç kızın birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edilen eve sığındığı ortaya çıktı. Zeynep'in kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söylemesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yayının ihbar kabul edilmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 11:41
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Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

"Esra Erol'da" programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz Hanım, daha önce 3 kez evden kaçan 19 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirmişti.

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Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

Günlerdir yayında konuşulan olay sonrası 19 yaşındaki genç kız bulunmuş, canlı yayındaki itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.

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Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı.

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Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

FUHUŞ ÇETESİ İFŞA OLDU

Kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söyleyen Zeynep Şenel, Halil isimli kişinin de her hafta 700 TL karşılığında kendisini Aysel Güngör'e verdiğini ifade etti.

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Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı

Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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