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Esra Erol kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı! Fuhuş skandalında 3 kişi gözaltına alındı
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esenyurt'ta kadın ticareti yapan çete ortaya çıkarıldı. 18 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen anne Gürcünaz Hanım, kızına canlı yayında kavuşurken genç kızın birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edilen eve sığındığı ortaya çıktı. Zeynep'in kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söylemesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yayının ihbar kabul edilmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 11:25Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 11:41