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Esra Erol canlı yayınında tüm Türkiye'ye duyurdu! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmesi yaşandı. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra, geri adım atarak Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ahmet, 5 yıllık eşini affetmeyeceğini belirtse de Büşra, bir şans daha istemişti. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Ahmet, annesinin 'Barışırsan bir daha Hatay'a dönme' sözleriyle neye uğradığını şaşırmıştı. Esra Erol'un bugünkü programında Ahmet, kararsızlığına son noktayı koyacak o açıklamayı yaptı. İşte Ahmet'in tüm Türkiye'yi şaşırtacak o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 22:02
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Esra Erol canlı yayınında tüm Türkiye'ye duyurdu! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

9 ay önce eşini ve biri hasta iki çocuğunu bırakıp Nazmi Tekin'e kaçan Büşra, canlı yayında eşi Ahmet ile ilk kez karşı karşıya gelmişti.

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Esra Erol canlı yayınında tüm Türkiye'ye duyurdu! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

Büşra'nın kaçtığı Nazmi Tekin de canlı yayına bağlanıp şok iddialarda bulunmuştu.

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Esra Erol canlı yayınında tüm Türkiye'ye duyurdu! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

Bu iddiaların altından ise bambaşka bir şey çıktı.

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Esra Erol canlı yayınında tüm Türkiye'ye duyurdu! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

Nazmi Tekin, Büşra'nın eşinden boşanmasını istemediği ortaya çıktı.

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Esra Erol canlı yayınında tüm Türkiye'ye duyurdu! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

Gelen ihbarlar sayesinde Nazmi'nin Büşra'nın eşi Ahmet'in sigortasından yararlanmasını istediği öne sürüldü.