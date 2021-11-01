Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ''Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum''

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'a katılan Ümit Aslan, kızı Gülseren'in kayıp olduğunu söyleyerek ünlü sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol ve ekibinin yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren bulunmuştu. Bugün anne ve kızını yüz yüze getiren Esra Erol'da programında 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, ""Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında baygınlık geçirdi. İşte Esra Erol'da programında tansiyon düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 20:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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