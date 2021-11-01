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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ''Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum''

Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ''Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum''

ATV'nin fenomen programı Esra Erol'a katılan Ümit Aslan, kızı Gülseren'in kayıp olduğunu söyleyerek ünlü sunucu Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol ve ekibinin yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren bulunmuştu. Bugün anne ve kızını yüz yüze getiren Esra Erol'da programında 4,5 aylık hamile olan yüzde 50 engelli Gülseren, ""Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek canlı yayında baygınlık geçirdi. İşte Esra Erol'da programında tansiyon düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 20:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 20:57
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Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ’’Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum’’

ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan 'Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ’’Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum’’

Kızı Gülseren'in kayıp olduğunu belirten Ümit Aslan, Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ’’Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum’’

Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonrasında Ümit Aslan'ın kızı Gülseren'i buldu.

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Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ’’Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum’’

Gülseren, kendisini mağdur eden Hakan Örs'ten şikayetçi oldu.

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Esra Erol canlı yayınında tansiyon düşüren anlar! ’’Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum’’

Ardından da Gülseren'in mağdur edildiği adreslerin tespiti için de başvurduğu belirtildi.