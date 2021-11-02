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Bursa'da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkii Bursa-Ankara karayolu üzerinde sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve araçları taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 Fiat marka sıfır araç yanmaktan son anda kurtardı. Araçların yandığını görerek fenalaşan sürücüyü ekipler zorlukla sakinleştirdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 01:17
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Bursa’da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi

Yangın Saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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Bursa’da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi

İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Şerif Özcan(43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'a henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Bursa’da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

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Bursa’da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

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Bursa’da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi

Zorlukla yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler.

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