02 Kasım 2021, Salı
Bursa'da sıfır Fiat marka araçlar alev alev yandı! Sürücü olay anında fenalık geçirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkii Bursa-Ankara karayolu üzerinde sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve araçları taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 Fiat marka sıfır araç yanmaktan son anda kurtardı. Araçların yandığını görerek fenalaşan sürücüyü ekipler zorlukla sakinleştirdi.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 01:17
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