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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eskişehir'de dinozorlardan önce yok olmuş canlı fosili buldu! Tam 550 milyon yıl öncesine ait... Eskişehir'de dinozorlardan önce yok olmuş canlı fosili buldu! Tam 550 milyon yıl öncesine ait...
Emekli olduktan sonra hobi amaçlı hediyelik eşya ve takı yapmaya başlayan Kayhan Dumral (60), bulduğu fosilleri dükkanında sergiliyor. Kumral'ın son olarak bulduğu fosillerin yaklaşık 200 milyon yıllık ammonit ve 550 milyon yıllık trilobit deniz canlısı fosilleri olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 14:12
Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki Kayhan Dumral, emekli olduktan sonra doğayı gezerek hediyelik eşya ve takı yapmak için taş toplamaya başladı. Bobinaj ustası evli ve 2 çocuk babası Dumral, taş toplarken bulduğu jeolojik dönemlere ait yaklaşık 200 milyon yıllık ammonit ve 550 milyon yıllık trilobit fosillerini dükkanında sergiliyor.
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Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan dükkanındaki atölyesinde yaptığı ürünleri satışa sunan Dumral, taş toplarken bulduğu jeolojik dönemlere ait yaklaşık 200 milyon yıllık ammonit ve 550 milyon yıllık trilobit fosillerini dükkanında sergiliyor.
Bulduğu fosillere Eskişehir ve çevresinde sıkça rastladıklarını ifade eden Dumrul,
"Ben aslında 30 yıllık bobinaj ustasıydım. Emekli olduktan sonra bu işe hobi olarak başladım. Değişik illerde, değişik arazilerde bölgenin jeolojik yapısını araştırarak o bölgelere turlar düzenliyoruz. Daha çok süs taşı olabilecek, dikkat çekici ve sıra dışı taşları toplayıp, atölyemizde işleyerek hediyelik eşya veya takı olarak müşterilerimize sunuyoruz. Arazi gezisinde bazen fosiller denk geliyor. Fosil bulmak çok daha zor ama ilginçtir. Eskişehir bölgesinde bir göletin etrafında değişik deniz canlılarına ait fosiller çıkıyor. Bunlar genellikle üniversiteler için bir kaynak ve tarihtir. Üniversitelerden gelen hocalara öğrencilerin görmesi ve araştırması için numune veriyorum. Bazı fosillerin isimlerini de o hocalarımızdan öğreniyoruz. Burada mevcut olan fosillerin bir kısmı deniz canlılarına ait bir kısmı vahşi hayvanlara ait. Bunlarda kesin tarih belirlemek imkanı çok zor. Tarihlerini belirlemek izin üniversitelerin laboratuvarlarında tahliller, karbon testleri yapılması lazım" dedi. 'TRİLOBİTLER DİNOZORLARDAN ÖNCE YOK OLMUŞ' Kayhan Dumral'ın bulduğu fosillerini inceleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, ammonitlerin yaklaşık 145- 200 milyon yıl önce, trilobitlerin ise 550 milyon yıl önce yaşadıklarını söyledi. Trilobitlerin dinozorlardan daha önce yok olduklarını ifade eden Er, "Burada 2 tane fosil var. Bunlardan biri ammonit dediğimiz fosiller, diğeri trilobit dediğimiz fosiller. Bunların taş olarak adlandırılması doğru değil. Bunlar taşlaşmış fosiller. Jeolojik zamanlarda yaşamış, bulundukları ortamlarda hayatlarını kaybetmiş ve taşlaşarak fosil haline gelmiş canlılardır.