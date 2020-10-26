Eskişehir'de dinozorlardan önce yok olmuş canlı fosili buldu! Tam 550 milyon yıl öncesine ait...

Eskişehir bölgesinde bir göletin etrafında değişik deniz canlılarına ait fosiller çıkıyor. Bunlar genellikle üniversiteler için bir kaynak ve tarihtir. Üniversitelerden gelen hocalara öğrencilerin görmesi ve araştırması için numune veriyorum. Bazı fosillerin isimlerini de o hocalarımızdan öğreniyoruz. Burada mevcut olan fosillerin bir kısmı deniz canlılarına ait bir kısmı vahşi hayvanlara ait. Bunlarda kesin tarih belirlemek imkanı çok zor. Tarihlerini belirlemek izin üniversitelerin laboratuvarlarında tahliller, karbon testleri yapılması lazım" dedi.