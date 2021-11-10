Eski sevgilisi tarafından katledilmişti! Cenaze töreninde yürekler sızlatan ayrıntı

Eski sevgilisini öldüren ve iş arkadaşını da ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaşan, bir süre sonra da Jandarma ekiplerine teslim olan Özkavlak'ın Jandarmadaki sorgusunda Azize Gülmez ile 3 yıllık birlikteliği olduğunu ve aynı iş yerinde çalışan Emrullah Yıldız'la ilişkisi olduğunu hissettiğini ifade ederek, "İş yerine konuşmak için gitmiştim. Öldürmek gibi bir planım yoktu. Her şey bir anda oldu" dediği öğrenildi.

