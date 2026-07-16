Eski kayınpederine tekmeli yumruklu saldırı! Şoke eden görüntüler kamerada
Şişli'de motosikletle eski eşinin evine gelen Gökhan C., penceredeki eski kayınpederi Harutyün T.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından şüpheli motosikletiyle kaçarken, ailenin savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Korkutan olay, 13 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi.
3 YIL ÖNCE BOŞANDI
Edinilen bilgilere göre, saat 21.15 sıralarında Bozkurt Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Talar T., yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C.'den boşandı.
KAFASINDAKİ KASKI ÇIKARMADAN SALDIRDI
Gökhan C., pencerede bulunan eski kayınpederi Harutyün T.'ye saldırdı. Pencerede bulunan eski kayınpederine tekme ve yumruk atan şüphelinin olay sırasında kafasındaki kaskı da çıkarmadığı görüldü.
SIRRA KADEM BASTI
Saldırının ardından motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin aileyle yaptığı görüşmede, şüphelinin olay yerinden ayrıldığı, ailenin ise kendi imkanlarıyla savcılığa giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin motosikletiyle sokağa geldiği, motosikletini park ettikten sonra binanın önüne yöneldiği, penceredeki eski kayınpederiyle tartıştığı, tartışmanın ardından Harutyün T.'ye saldırdığı ve şüphelinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.
AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Ailenin Gökhan C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.